Троим сербским депутатам запрещен въезд в Украину на 5 лет - СБУ

Соответствующее решение было принято из-за визита сербских и одного чешского чиновников в оккупированный Россией Крым

Трем депутатам парламента Сербии - Милолату Боичу, Дубравко Боичу, Александру Шешелю, еще одному гражданину Сербии Сорджи Тривковичу и члену чешского парламента Ярославу Голяку запрещен въезд в Украину сроком на пять лет из-за их визита в оккупированный Российской Федерацией Крым. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире 5 канала.

"Кроме этого, есть соответствующие документы, которые мы (СБУ - ред.) будем изучать и будем действовать в рамках действующего законодательства", - проинформировал также Тандит.

17 марта МИД Украины осудило незаконный визит группы сербских депутатов на территорию временно оккупированного Россией Крыма, вызвав для разъяснений посла Сербии в Украине.

19 марта в СНБОУ сообщили, что СБУ проанализирует информацию о пребывании в аннексированном Россией Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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