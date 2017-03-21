Украина примет участие в учениях войск НАТО в Грузии

В учениях примут участие военнослужащие Грузии, Украины, США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении и Азербайджана

Многонациональные военные учения НАТО "Достойный партнер - 2017" пройдут в Грузии в конце июля 2017 года. Об этом сообщает агентство Грузия Online.

Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными.

Помимо грузинских военных в них примут участие военнослужащие из 10 стран-членов и партнеров НАТО - США, Великобритании, Германии, Турции, Испании, Румынии, Словении, Армении, Азербайджана и Украины.

Как сообщается, целью нынешних многонациональных учений будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и единых партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования и выполнения.

В ходе учений, продолжительность которых пока не известна, военные будут выполнять разные боевые задания.

Военные из стран-членов и партнеров НАТО уже находятся в Грузии и ведут работу по планированию учений.

20 марта в Черном море проходили совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и кораблей НАТО.

Читайте также: В Эстонию прибыли первые военнослужащие НАТО

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.