По словам спикера Рады Андрея Парубия, консультации глав фракций по этому вопросу закончились безрезультатно

Верховная Рада отложила вопрос назначения новых членов Счетной палаты, который должна была рассмотреть сегодня. Как сообщил, открывая заседание парламента спикер Андрей Парубий, консультации глав фракций по этому вопросу закончились безрезультатно, передает корреспондент LIGA.net.

"Вчера состоялись консультации между главами фракций и с бюджетным комитетом, и было принято решение вопрос Счетной палаты доработать, поскольку на заседании фракций не пришли к общему мнению по поводу этого решения. И потому данное решение переносится на доработку, я отдельно соберу глав фракций для консультаций по этому вопросу", - сказал Парубий.

13 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Шевченковский суд обвинительный акт против председателя Счетной палаты Романа Магуты и одного из членов палаты.

6 марта Апелляционный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции об отстранении от должности главы Счетной палаты.



Генеральная прокуратура возбудила дело против Магуты 16 ноября 2016 года - за злоупотребление служебным положением. Прокурор Юрий Луценко подписал постановление о вручении ему подозрения.

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