Трагедия МН17: Генпрокуратура готова вручать подозрения - детали

ГПУ установила 120 человек, которые фигурируют в деле о сбитом боевиками Боинге

Генпрокуратура готова вручать подозрения и передавать материалы в суд по делу катастрофы Боинга рейса MH17 в Донецкой области 2014 года. Об этом в интервью Укринформу заявил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

По его словам, в Генеральной прокуратуре находится полевой офис Международной совместной следственной группы, где сотрудники совместно со следователями Службы безопасности и правоохранительных органов Австралии и Нидерландов занимаются расследованием этого уголовного производства.

"Наша совместная работа принесла результат. Мы готовы вручать подозрения и передавать материалы в суд. Почему мы этого еще не сделали? На сегодняшний день определяется судебная юрисдикция в этом деле. Концептуально это может быть суд Нидерландов. Но существуют правовые коллизии как в нашем законодательстве, так и в законодательстве Нидерландов относительно выдачи подозреваемых для осуждения", - сказал Сторожук.

Он считает, что для Украины было бы лучше, чтобы слушания проходили в рамках Международного трибунала или в Национальном суде Нидерландов.

"Это нивелирует возможность Российской Федерации обвинять нас в ангажированности суда в этом деле", - отметил Сторожук.

Отвечая на вопрос, какому количеству причастных к катастрофе самолета ГПУ готова сообщить о подозрении, Сторожук сказал: "По результатам следствия мы установили 120 человек, которые фигурируют в деле сбития Боинга. Во время вынесения подозрений планируем достаточно интересные операции. Они невероятно сложные, к их выполнению будут привлекаться абсолютно все правоохранительные органы пяти стран - участников Международной совместной следственной группы. Мы стремимся не просто вынести декларацию о причастности к этой трагедии высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Мы хотим, чтобы реальные люди понесли реальное наказание и были представлены в суде".

Однако Сторожук не сказал, каким образом ГПУ планирует доставлять подозреваемых в суд.

"Я не могу сейчас рассказать, потому что нас будут читать россияне", - уточнил он.

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Он добавил, что генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек заявлял, что уже дважды обращался за международно-правовой помощью к Российской Федерации и не получил никакого ответа.

"Они абсолютно все отрицают. Их позиция - что ни российских войск, ни служащих, ни техники на территории Донецкой и Луганской областей нет", - сказал Сторожук.

14 декабря он сообщал, что следователи установили личности 100 человек, транспортировавших из России в Украину зенитно-ракетный комплекс Бук и отдававших приказы о его запуске.

Международные прокуроры, расследующие катастрофу Боинга рейса MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году, говорят, что ракета комплекса ПВО Бук, попавшая в самолет, была привезена из России.

17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит ракетой российского ЗРК Бук самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Читайте также: Bellingсat: Новыми радарными фото РФ хочет сорвать доклад по МН17

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