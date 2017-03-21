Минобороны Канады посылает "мощный сигнал" для РФ из-за Украины

Министр обороны Канады Харджит Саджан отметил, что Канада оказывает всяческую поддержку Украине и готова в дальнейшем помогать ей

Канада оказывает всяческую поддержку Украине и готова в дальнейшем помогать ей. Об этом во время заседания федерального парламента заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает Укринформ.

"Наше правительство стоит с Украиной бок о бок. В работе наших военных стратегов и вообще усилиях всего правительства, мы советуемся с союзниками из Великобритании и США, чтобы быть самыми эффективными в нашей помощи", - сказал Саджан.

Он отметил, что операция UNIFIER далеко не единственная канадская помощь Украине в ее противостоянии с Россией.

"Мы смотрим на более широкий подход к помощи, например операцию REASSSURANCE; канадские подразделения в Латвии; наше участие в авиапатрулировании и военный фрегат в регионе. Все это посылает очень мощный сигнал России", - отметил глава оборонного ведомства Канады.

В рамках операции UNIFIER около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводили занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. В этом месяце правительство Канады объявило о своем решении на два года, до 31 марта 2019 года продлить мандат этой военной тренировочной миссии.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канаде следует подготовиться к возможным попыткам Кремля вмешаться в демократический процесс в государстве.

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