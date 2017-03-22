В Одессе разоблачена агентурная сеть РФ: задержаны девять человек

В задания группы злоумышленников входили получение информации с ограниченным доступом и подготовка терактов и диверсий на юге Украины, заявили в СБУ

Военная контрразведка и Служба безопасности задержали в Одессе членов российской резидентурной сети. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава контрразведки Сергей Левченко, передает корреспондент LIGA.net.



Руководителем и координатором группы была гражданка Украины, придерживающаяся пророссийских взглядов. По данным контрразведчиков, она прошла подготовку во временно оккупированном Крыму, участвовала в событиях на Куликовом поле 2 мая 2014 года.



Глава аппарата СБУ Александр Ткачук в свою очередь сообщил, что всего задержаны девять членов группы. Четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные находятся под контролем СБУ.



Левченко и Ткачук не стали уточнять, все ли задержанные одесситы. Отвечая на вопрос, все ли члены группы являются гражданами Украины, Ткачук сказал: "Нам известно, что у всех есть паспорта Украины. Нам пока неизвестно, есть ли у них паспорта других стран".



Представитель СБУ также сообщил, что целью сети было проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей и на военные объекты. Агенты должны были получать информацию с ограниченным доступом, в том числе о дислокации и перемещении воинских частей. "Вторым заданием, которое было отработано кураторами из Генштаба РФ, должны были стать диверсии и теракты против граждан Украины в южных областях", - отметил Ткачук.



По словам Левченко, передачу информации удалось предотвратить. Он также отметил, что сеть действовала не только в южных областях, но и в районе проведения АТО. В состав сети входили военнослужащие - как действующие, так и уволенные в запас.

Читайте также: СБУ задержала информатора боевиков ЛНР в Луганской области



"Отдельные фигуранты уже сотрудничают со следствием и дают показания на всех членов группы", - добавил Ткачук.



По данному факту открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. "Во время проведения обысков по месту проживания задержанных было выявлено большое количество оружия и средств поражения, например, самодельные взрывчатые устройства с использованием шрапнели... Кроме того, у членов группы были изъяты две боевые гранаты, пять пистолетов ПМ, ТТ, пистолет системы Браунинг с глушителями", - пояснил Ткачук.



Помимо этого, при обыске был найден список семи проукраинских активистов юга Украины. "Их фамилии мы не разглашаем, поскольку злоумышленникам удалось установить места проживания этих людей и маршруты их передвижения", - отметил представитель СБУ.

17 марта 2017 года глава Службы безопасности Василий Грицак заявил, что спецслужбы государства-агрессора пытаются использовать этнический фактор для разжигания сепаратистских настроений и внедрения идеи собственных автономий среди этнических венгров, румын, болгар, гагаузов и русинов на западе и юго-западе Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.