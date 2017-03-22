Оккупанты назвали диверсией вещание украинского ТВ на Крым

Представитель марионеточного режима в Крыму заявил, что Украина использует в передаче телерадиопрограмм на полуостров "новые цифровые технологии"

Распространение на крымский полуостров теле- и радиосигнала с украинской вышки вблизи админграницы оккупационные власти в Крыму назвали "информационной войной". В таких словах описал начало вещания из Чонгара украинских программ Заур Смирнов, занимающийся у ставленников Кремля в Крыму "делами межнациональных отношений и депортированных граждан".

Сооруженная вблизи пункта пропуска Чонгар 150-метровая телекоммуникационная вышка в середине марта 2017 года начала передавать сигнал на южные районы Херсонской области и часть территории временно оккупированного Россией Крыма.

"Это информационная диверсия, в которой применены новые цифровые технологии", - передает его слова прокремлевский ресурс РИА Новости.

Пособник оккупантов при этом заявил, что крымчане "могут свободно смотреть украинские телеканалы через спутник или интернет".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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