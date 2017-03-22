Порошенко: Если суды не охраняются, о независимости можно забыть

По словам президента, Кабмин должен как можно скорее рассмотреть постановление об обеспечении охраны судов

Кабмин должен как можно скорее рассмотреть постановление об обеспечении охраны судов. Об этом сегодня на заседании Совета по вопросам судебной реформы заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Если суды не охраняются, то можно забыть о независимости. Поэтому обращаюсь к Кабинету министров ускорить рассмотрение постановления об обеспечении охраны судов и решить этот вопрос как можно скорее", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 17 марта возле своего дома глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк применил наградное оружие против неизвестных, которые блокировали его машину и обклеивали плакатами забор его дома. Двенадцать участников конфликта доставили в Дарницкое управления полиции, где установили их личности. Некоторые отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Полиция расследует инцидент.

Накануне Порошенко заявил, что процесс создания нового Верховного суда находится на завершающем этапе.

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