ГПУ: Вороненкова охранял сотрудник одной из спецслужб Украины

По словам главы ГПУ, убитый экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков находился под охраной одной из спецслужб Украины

Спецслужба, сотрудник которой охранял убитого экс-депутата Дениса Вороненкова проведет расследование действий охранника. Об этом сообщил журналистам на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Погибший Вороненков действительно находился под охраной одной из спецслужб Украины", - отметил генпрокурор.

По словам Луценко, охранник Вороненкова действовал профессионально. "Один охранник смог нанести существенные поражения киллеру в неожиданной ситуации. Но, безусловно, спецслужба, которая охраняла Вороненкова, проведет служебное расследование и установит, все ли было сделано достаточно", - сказал он.

Ранее Луценко сообщал, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, он сейчас в сознании и сотрудничает со следствием.

Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Денисова Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".

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