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Пономарева и жену Вороненкова увезли на допрос на бронемашине СБУ

23.03.2017 15:28
Сотрудники СБУ прибыли на место убийства Вороненкова по просьбе Генпрокуратуры, чтобы помочь в безопасности доставить свидетелей на допрос
Пономарева и жену Вороненкова увезли на допрос на бронемашине СБУ
Юрий Луценко

Сотрудники Службы безопасности прибыли на место убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы вывезти свидетелей в бронированном автомобиле. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос журналистов, не считает ли он убийство Вороненкова провалом СБУ.

"Сотрудники СБУ прибыли на место событий потому что у Генпрокуратуры нет бронированной машины, чтобы вывезти свидетеля Пономарева и жену погибшего из Премьер-палаца. Я лично попросил генерала Грицака (Василия Грицака, главу СБУ, - ред.) задействовать свой автомобиль, свое спецподразделение, только для того чтобы доставить Пономарева и жену Вороненкова на допрос в ГПУ. СБУ не ведет это дело", - сказал он.

23 марта 2017 года в центре Киева неизвестные убили экс-депутата Госдумы РФ Денисова Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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