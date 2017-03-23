СМИ: Киллер Вороненкова служил в Нацгвардии
Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, умерший в больнице, является бывшим бойцом Национальной Гвардии. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что у киллера было найдено удостоверение участника боевых действий.
По имеющейся на данный момент информации, стрелявший был уволен в запас в августе 2016 года.
"Выбор российских спецслужб исполнителя был не случайным", - отметил собеседник издания.
Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Денисова Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что при киллере были найдены "документы гражданина Украины". "Я мало видел киллеров, которые брали с собой на задание служебное удостоверение. Этот взял", - сказал он.
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