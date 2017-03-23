Убийца Вороненкова был завербован спецслужбами России - Геращенко
Киллер экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был завербован спецслужбами России в 2014 году. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала 1+1.
По его словам, убийца действительно гражданин Украины, удостоверение бойца Нацгвардии при нем было настоящее - он служил 13 месяцев, в АТО не был.
Имя убийцы Вороненкова Геращенко не назвал, пояснив, что это компетенция Генеральной прокуратуры.
Геращенко также отметил, что состояние охранника тяжелое, но контролируемое.
Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
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