Убийца Вороненкова был завербован спецслужбами России - Геращенко

Советник главы МВД подтвердил, что убийца действительно гражданин Украины и он 13 месяцев служил в Национальной гвардии

Киллер экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был завербован спецслужбами России в 2014 году. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала 1+1.



По его словам, убийца действительно гражданин Украины, удостоверение бойца Нацгвардии при нем было настоящее - он служил 13 месяцев, в АТО не был.



Имя убийцы Вороненкова Геращенко не назвал, пояснив, что это компетенция Генеральной прокуратуры.



Геращенко также отметил, что состояние охранника тяжелое, но контролируемое.

Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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