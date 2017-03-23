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Грынив ушел с должности главы фракции БПП в Верховной Раде

23.03.2017 23:46
Кто возглавит парламентскую фракцию БПП, пока неизвестно. Вероятно, это будут Ирина Геращенко или Ирина Луценко
Грынив ушел с должности главы фракции БПП в Верховной Раде
Игорь Грынив

Народный депутат Игорь Грынив оставил должность главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Об этом сказал депутат от БПП Сергей Березенко в эфире телеканала 24

Гриныв заявил об этом на заседании фракции.

Березенко не рассказал, кто возглавит фракцию БПП в парламенте. Вероятно, это будет Ирина Геращенко или Ирина Луценко.

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