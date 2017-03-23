Грынив ушел с должности главы фракции БПП в Верховной Раде

Кто возглавит парламентскую фракцию БПП, пока неизвестно. Вероятно, это будут Ирина Геращенко или Ирина Луценко

Народный депутат Игорь Грынив оставил должность главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Об этом сказал депутат от БПП Сергей Березенко в эфире телеканала 24.



Гриныв заявил об этом на заседании фракции.



Березенко не рассказал, кто возглавит фракцию БПП в парламенте. Вероятно, это будет Ирина Геращенко или Ирина Луценко.

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