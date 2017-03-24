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Посольство США об э-декларировании борцов с коррупцией: Шаг назад

24.03.2017 00:55
Посольство США раскритиковало расширение круга субъектов электронного декларирования физическими лицами, которые работают в антикоррупционной сфере
Посольство США об э-декларировании борцов с коррупцией: Шаг назад

Обязательство борцов с коррупцией подавать электронные декларации - шаг назад в продвижении реформ. Так прокомментировали принятие парламентом соответствующей поправки в посольстве США в Украине.

"Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности; делать их мишенью - делать шаг назад", - считают в посольстве.

При этом в США отметили, что электронные декларации для высших госчиновников - это мощный шаг в продвижении реформ. 

23 марта Верховная Рада обязала борцов с коррупцией подавать электронные декларации. Подавать декларации должны будут физические лица, которые получают средства или имущество для реализации проектов в сфере противодействия коррупции, а также те, кто руководит или входит в состав управляющих органов общественных организаций, работающих в сфере борьбы с коррупцией или мониторинга антикоррупционной политики в Украине. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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