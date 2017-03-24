Расстрел Вороненкова: МВД раскрыло имя и личные данные киллера

Советник главы МВД заявил, что убийца экс-депутата Госдумы - уроженец Севастополя - был завербован спецслужбами РФ и прошел диверсионную подготовку

Убийцей экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в МВД назвали украинца Павла Паршова, который родился в Севастополе. Об этом у себя в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб", - заявил он.

По информации Геращенко, киллер "вел обычную жизнь, был частным предпринимателем без особого успеха". В 2011 году он был объявлен в розыск за экономические преступления.

Как сообщил нардеп, Паршов ни разу официально не выезжал за пределы страны, однако в феврале 2015 года пешком пересек границу Украины на одном из КПП на границе с Беларусью.

"В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений Вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обыкновенный солдат", - отметил Геращенко.

Иллюстрация: Facebook / Антон Геращенко

Паршов, пишет нардеп, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Нацвардии, не принимая участия в боевых действиях, после чего уволился в августе 2016-го и "ждал получения команды действовать из Москвы".

"Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова", - подытожил советник главы МВД.

Геращенко подчеркнул, что за прошедшие с момента убийства часы следствию уже "известно многое", в том числе и то, как без должной проверки на предмет нахождения в розыске Паршов был принят на службу в Нацгвардию. "Виновные будут привлечены к ответственности", - отметил он.

По словам нардепа, жесткому пересмотру подвергнутся критерии проверки при приеме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры: будут тщательно проверять кандидатов на возможную причастность к работе на спецслужбы РФ.

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23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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