Матиос об убийстве Вороненкова: Ищем соучастника киллера

Главный военный прокурор, комментируя вчерашнее убийство бывшего депутата Госдумы РФ, сказал что есть новости и сделано достаточно много

В настоящее время оперативники занимаются розыском соучастника киллера, который вчера застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева. Об этом сегодня журналистам во Львове заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос

"Я убежден и знаю профессионализм моих коллег, которые в прокуратуре расследуют, знаю тех оперативных сотрудников, которые занимаются розыском соучастников (убийцы, - ред.). Все слышали об отъехавшем автомобиле. Довольно много уже сделано", - подчеркнул Матиос.

Он считает, что расследовать убийство перед телекамерами или в режиме онлайн - значительно легче.

"Работает очень интенсивная, большая группа оперативников и СБУ, Нацполиции, следователей. Новости есть, но я не имею права об этом говорить, поскольку не являюсь прокурором в данном производстве, но владею предметом", - сказал Матиос.

"Как бы там ни было, мы все равно справимся с этой ситуацией и будем иметь мужество назвать вещи своими именами", - заявил Матиос.

23 марта сообщалось, что киллер экс-депутата Госдумы РФ был завербован спецслужбами России в 2014 году.

В центре Киева неизвестный расстрелял Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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