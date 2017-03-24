Рада подтвердила: борцы с коррупцией должны декларировать доходы

Верховная Рада подтвердила свое решение о том, что борцы с коррупцией обязаны подавать электронные декларации о доходах и имуществе. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

За то, чтобы отменить принятые вчера изменения в закон о предотвращении коррупции №6172, проголосовали всего 46 депутатов - при 226 необходимых.

Теперь спикер Андрей Парубий может направить закон на подпись президенту.

Проект постановления об отмене закона подал глава антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев. Депутаты от БПП и Народного фронта потребовали поставить проект постановления на голосование, чтобы не задерживать его подписание.

Соболев заявил, что нужный и логичный закон, который освобождал военных от обязанности заполнять декларации, был дополнен противоречивыми нормами. Например, по срокам подачи первой декларации. "В одном месте вы обязали подавать декларации до 1 апреля 2018 года, а в другом до 1 мая 2017 года", - сказал он.

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Соболев предложил отменить принятый парламентом закон и, чтобы не создавать проблем военным, собрать на следующей неделе внеочередное заседание парламента и принять новый законопроект.

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