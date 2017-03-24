Порошенко намерен реформировать СБУ по стандартам НАТО

Концепция реформы будет рассмотрена СНБО, а некоторые функции СБУ передадут полиции, Госбюро расследований и НАБУ, заявил глава государства

В Совете национальной безопасности и обороны будет рассмотрена концепция реформирования структуры Службы безопасности Украины с использованием стандартов НАТО. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления в центре спецопераций в Киевской области.

"Вскоре СНБО рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием опыта лучших практик стран-членов НАТО. Предполагается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классической спецслужбе, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам", - сказал он на торжествах по случаю 25-летия СБУ.

Речь идет о том, что расследование отдельных служебных преступлений и преступлений, совершенных преступными организациями, перейдет в компетенцию Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Нацполиции.

По словам главы государства, Служба "останется главным контрразведывательным ведомством" страны, а сотрудничество СБУ со спецслужбами союзников на Западе уже дошло до уровня совместных операций за границей.

Порошенко считает, что благодаря реформам удалось ускорить превращение СБУ в "эффективный боевой организм", работа которого "вызывает гнев противника".

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