Порошенко намерен реформировать СБУ по стандартам НАТО
В Совете национальной безопасности и обороны будет рассмотрена концепция реформирования структуры Службы безопасности Украины с использованием стандартов НАТО. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления в центре спецопераций в Киевской области.
"Вскоре СНБО рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием опыта лучших практик стран-членов НАТО. Предполагается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классической спецслужбе, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам", - сказал он на торжествах по случаю 25-летия СБУ.
Речь идет о том, что расследование отдельных служебных преступлений и преступлений, совершенных преступными организациями, перейдет в компетенцию Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Нацполиции.
По словам главы государства, Служба "останется главным контрразведывательным ведомством" страны, а сотрудничество СБУ со спецслужбами союзников на Западе уже дошло до уровня совместных операций за границей.
Порошенко считает, что благодаря реформам удалось ускорить превращение СБУ в "эффективный боевой организм", работа которого "вызывает гнев противника".
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