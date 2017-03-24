На креслах для НСК Олимпийский украли более $8 млн - прокуратура

Вчера, 23 марта, в Киеве и области следователи столичной прокуратуры одновременно провели 25 обысков по делу о хищении бюджетных средств на реконструкцию НСК Олимпийский к Евро-2012. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обыски прошли в офисах предприятий-участников преступной цепи, сообщают следователи, а также по месту проживания фигурантов производства. Изъята документация, из которой видно, что при реконструкции арены злоумышленники применили две параллельные коррупционные схемы.

"Одна из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая - непосредственно была использована для хищения средств... с участием фиктивных предприятий", - уточнили в прокуратуре.

Стоимость британского кресла Bluecube, которых на стадионе установлено более 70 тысяч, после приобретения у производителя за $78 при таможенном оформлении уменьшалась поставщиком в 13 раз. Затем через цепь подставных предприятий цену поднимали до $189. На этой схеме было расхищено около $8 млн, заявили в прокуратуре.

По данным следствия, аналогичные схемы были использованы при поставке оборудования для канализации, установке табло и при обустройстве зоны для гостей.

"В правоохранительные органы Великобритании, Гонконгу и Польши направлены соответствующие международные поручения. Ожидаются выводы экономических и товароведческой экспертиз, по результатам которых будет установлен окончательный размер причиненного государству ущерба и сообщено о подозрении виновным лицам", - подытожили в прокуратуре.

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