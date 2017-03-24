Вороненкова охраняло Главное управление разведки - журналист

Офицер ГУР после того, как получил ранение, открыл огонь по убийце - четыре его пули попали в цель

Охрану убитого в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова осуществляло Главное управление разведки Минобороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его информации, убийца серьезно ранил офицера ГУР, который обеспечивал охрану - пуля попала в бок.

"Однако он успел лежа выхватить пистолет и открыть огонь по убегавшему преступнику. Убийца получил четыре пули, в том числе в голову, и это ранение было смертельным", - написал Бутусов.

Он отметил, что сейчас состояние офицера стабильное, он находится под наблюдением врачей.

В пресс-службе ГУР Минобороны корреспонденту ЛІГА.net отказались комментировать эту информацию.

23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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