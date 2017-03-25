Вороненков много знал о связях Беркута с РФ - Пономарев

Вороненков, по словам Пономарева, через своих знакомых получил информацию о войсках специального назначения во время Майдана

Застреленный в Киеве экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненкова имел информацию о взаимодействии российских войск спецназначения с украинским Беркутом и другими силовиками во время Майдана. Об этом Еспресо.TV заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Более важным было то, что Денис получил информацию о войсках специального назначения - у него там были разные знакомые. Он рассказывал об их взаимодействии с Беркутом, с украинским спецназом в период Майдана. И что, скорее всего, вылилось в стрельбу. Но конкретных подробностей я не знаю и сам я подобной информацией не владею", - сказал бывший российский депутат.

Он предположил, что эту информацию Вороненков успел передать следователям Главной военной прокуратуры Украины.

3 марта около полудня в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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