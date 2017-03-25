Оккупанты резко увеличили обстрелы на мариупольском направлении

Российско-оккупационные войска сосредоточили огонь по позициям ВСУ преимущественно на мариупольском направлении, используя минометы и артиллерию

Российско-оккупационные войска за сутки уже 39 раз открывали огонь по позиция ВСУ в Донбассе, в том числе из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Эпицентром огневого противостояния с оккупантами стало мариупольское направление, сообщает пресс-центр штаба АТО.





На мариупольском направлении уже ночью позиции ВСУ в Марьинке оккупанты обстреляли из танка, а утром начали активно применять артиллерию и минометы. Из артиллерийских систем калибра 122 мм террористы обстреляли морских пехотинцев в Водяном, из минометов калибра 120 мм - позиции украинских военных в Павлополе, Широкино и Новотроицком. Минометы калибра 82 мм боевики применил вблизи Талаковки, а зенитную установку ЗУ-23-2 - вблизи Широкино. По позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Широкино и Водяное вели огонь снайперы оккупантов.





На донецком направлении, вблизи Авдеевки и Новгородского, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм. Из минометов калибра 82 мм они вели огонь по опорным пунктам рядом с Новгородским и Зайцево. Из гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям ВСУ у Авдеевки, Троицкого, Каменки, а из крупнокалиберных пулеметов - рядом с Луганским.





"В отдельных случаях, чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь", - подчеркивают в штабе АТО.





За прошлые сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных погибли, двое - ранены.





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