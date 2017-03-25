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В Украине прошли акции солидарности с оппозицией Беларуси: фото

25.03.2017 19:40
В Киеве и Харькове прошли акции солидарности с белорусской оппозицией, в которых приняли участие несколько десятков человек
В Украине прошли акции солидарности с оппозицией Беларуси: фото
Фото: civilwar.jar
В Киеве и Харькове прошли акции солидарности с оппозицией президенту Беларуси Александру Лукашенко

В Киеве участие в акции у здания посольства Беларуси приняли несколько десятков человек. Фото участников акции опубликовал в Facebook активист Ярослав Минкин. 

Участники акции держали плакаты - "За вашу и нашу свободу!","Свежий воздух - народам, дефенестрацию (публичный акт выбрасывания из окна, - ред.) - диктаторам", "Они боятся нас, а значит мы сильнее".

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Фото: facebook.com/civilwar.jar

Как сообщает Громадське.Харків, в Харькове в акции солидарности приняли участие несколько десятков человек.

Сегодня в Минске силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции оппозиции ко Дню Воли. Около 60 человек были задержаны в офисе правозащитного центра "Весна", в том числе лидер "Весны" Алесь Беляцкий и председатель РОО "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) Олег Гулак.

Ранее власти отказали в проведении шествия ко Дня Воли по заявленному оргкомитетом маршруту от Академии наук до парка Янки Купалы, предложив провести митинг в парке Дружбы Народов. В связи с этим заявители отозвали свою заявку. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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