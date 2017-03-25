Суд арестовал первого заместителя главы Шевченковской РГА Киева

На 60 суток по подозрению в коррупции арестованы первый замглавы Шевченковской райгосадминистрации Киева и его предполагаемый сообщник

Печерский районный суд столицы в субботу арестовал на 60 суток первого заместителя главы Шевченковской райгосадминистрации Киева. Он и его предполагаемый сообщник подозреваются в хищении коммунального имущества и присвоении средств на общую сумму 29 млн грн, сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.





Суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. При этом суд определил в качестве альтернативы размер залога в сумме 2 млн гривен для чиновника РГА, и 480 тыс гривен - для его предполагаемого сообщника.





Прокурор в судебном заседании настаивал на залоге в размере 29 млн грн для каждого, поэтому в прокуратуре отмечают, что решения суда "изучаются на предмет возможного обжалования в этой части".





21 марта Приморский районный суд Одессы арестовал военнослужащего по подозрению в продаже боеприпасов в Одесской области.





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