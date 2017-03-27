Эксперты назвали СМИ-лидеры по количеству джинсы: инфографика
Среди популярных онлайн-СМИ лидерами по количеству публикаций с признаками джинсы являются УНИАН и Обозреватель (по 23 таких материала за неделю), среди печатных изданий - Сегодня и Факты и комментарии (по три и две публикации соответственно). В то же время LIGA.net вошла в число онлайн-СМИ, не пойманных на размещении заказных материалов. Таковы результаты исследования, проведенного Институтом массовой информации (ИМИ) в феврале 2017 года.
Мониторинг был проведен с 6 по 12 февраля и коснулся десяти популярных онлайн-изданий (УНИАН, Обозреватель, Цензор.нет, 112.ua, Страна.ua, LB.ua, Корреспондент.net, Украинская правда, LIGA.net, Укринформ) и шести печатных СМИ (Факты и комментарии, Сегодня, Вести, Зеркало недели, КП в Украине, Новое время).
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Медиаэксперты установили, что больше всего заказных материалов было опубликовано в пользу Олега Ляшко и Народного фронта (по 12%), Оппозиционного блока (11%), Виталия Кличко и КГГА (11%) и партии Батькивщина и Юлии Тимошенко (10%). Кроме того, джинсой не брезговали партии Возрождение (6%), УКРОП, Аграрная партия (по 4%), Блок Петра Порошенко (3%) и Виктор Медведчук (2%).
Согласно данным исследования, в онлайн-изданиях соотношение политической и коммерческой джинсы составило 80 на 20%, в печатных - 72 на 28%.
Как отмечают медиаэксперты, за неделю мониторинга не были обнаружены материалы с признаками заказа в лентах новостей LIGA.net, Украинской правды и Укринформа, а также в изданиях КП в Украине и Новое время.
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