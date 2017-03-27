МИД: Обсуждается привлечение США к переговорам о Донбассе

Необязательно сидеть за "нормандским" столом, чтобы участвовать в переговорах о ситуации на востоке Украины, сказал замглавы ведомства Вадим Пристайко

Привлечение США к переговорам об урегулировании военного конфликта в Донбассе обсуждается: со временем может появиться аналогичный "женевскому" переговорный формат. Об этом сообщил первый заместитель главы МИД Вадим Пристайко, пишет издание Український тиждень.

"Честно скажу, что эта перспектива (привлечь США к переговорам, - ред.) постоянно обсуждается", - сказал он.

При этом на уточняющий вопрос, идет ли речь о восстановлении "женевского формата", дипломат заявил, что со временем может появиться аналог этого формата.

"Более того: был канал общения в формате "Сурков-Нуланд". И хотя Виктория Нуланд ушла уже из Государственного департамента, не исключено, что аналог этого формата появится со временем. То есть, необязательно сидеть за нормандским столом, чтобы быть вовлеченным к переговорам. Это - упрощение ситуации", - пояснил он.

По словам Пристайко, "в теории можно кого угодно привлекать".

"Вы же помните - демонстрировали готовность поляки, канадцы, говорили, что надо больше привлекать Европейский Союз, но вопрос не в том, кто сядет к переговорам, условно говоря, извне, - вопрос в том, что Россия останется за этим столом. Можно взять всех! Главное, чтобы была Россия, которая несет ответственность и которая влияет на то, что происходит на востоке Украины", - резюмировал замглавы МИД.

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