СБУ о поездке Пескова в оккупированный Луганск: Не подтверждаем





Источники LIGA.net сообщают, что вполне вероятно, что в город прибыл Песков. "Пока этот вопрос остается открытым", - сказал источник LIGA.net







28 марта Служба безопасности Украины и Главное управление разведки не комментировали появившуюся вчера вечером на ресурсе ОстроВ информацию о том, что 27 марта во временно оккупированный гибридными российскими войсками Луганск тайно прибыл пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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"Мы пока эту информацию не подтверждаем", - сказал Тандит.