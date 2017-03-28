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СБУ о поездке Пескова в оккупированный Луганск: Не подтверждаем

28.03.2017 11:35
Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что нет подтверждения информации о том, что в городе находится пресс-секретарь президента РФ
СБУ о поездке Пескова в оккупированный Луганск: Не подтверждаем
CБУ не подтверждает информацию о том, что в оккупированный Луганск прибыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сегодня LIGA.net сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы пока эту информацию не подтверждаем", - сказал Тандит.

Источники LIGA.net сообщают, что вполне вероятно, что в город прибыл Песков. "Пока этот вопрос остается открытым", - сказал источник LIGA.net.

28 марта Служба безопасности Украины и Главное управление разведки не комментировали появившуюся вчера вечером на ресурсе ОстроВ информацию о том, что 27 марта во временно оккупированный гибридными российскими войсками Луганск тайно прибыл пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков. 

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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