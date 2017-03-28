В оккупированный Луганск приехал не Песков, а Сурков - СМИ

Песков назвал очередной газетной "уткой" информацию о своем визите в оккупированный пророссийскими боевиками Луганск

В разведке не владеют информацией о визите представителя президента РФ Владимира Путина - Дмитрия Пескова в оккупированный Луганск, зато заявляют, что туда прибыл советник Путина - Владислав Сурков. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в разведке.

"По нашим данным Сурков приехал на оккупированные территории 28 марта", - сказал источник.

"Информации о приезде Пескова у нас нет", - добавил собеседник.

В свою очередь представитель СБУ Юрий Тандит в комментарии LIGA.net тоже не подтвердил информацию о приезде Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал информацию о своей поездке в Луганск. Он назвал очередной газетной "уткой" информацию о своем визите в оккупированный пророссийскими боевиками Луганск, передает РИА Новости.

"Я прямо из Луганска сейчас и звоню. Шутка. Нет, это очередная утка, не обращайте на это внимание… А СБУ пусть работает, пусть проверяет, это их работа… По поводу (помощника президента РФ Владислава - ред.) Суркова тоже пусть проверяет", - прокомментировал Песков.

Сурков курирует вопросы оккупированных территории в Кремле. Он уже не раз приезжал в оккупированный Донбасс.

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Известно, что при содействии кремлевского куратора Украины Суркова 30 апреля 2016 года террористическая организация ДНР должна была получить поступление в 1,1 млрд рублей (около 427 млн грн).

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