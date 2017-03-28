В НАПК объяснили, кто устраняет сбои в реестре э-деклараций

Специалисты НАПК, ответственные за IT-направление, находятся в ГП Украинские специальные системы, чтобы выяснить причины перебоев

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции отмечают, что госпредприятие Украинские специальные системы не предоставило им информацию о причинах перебоев и предпринимаемых мерах по их устранению в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В ведомстве отметили, что работу Госреестра обеспечивает Государственное предприятие Украинские специальные системы.

"Повторно сообщаем о том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заблаговременно приняло меры по дооснащению аппаратной базы Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, что позволяет увеличить количество одновременных сессий в пиковых режимах работы системы до 50-70 тысяч", - говорится в сообщении.

Дооснащение аппаратной базы Реестра выполнено в соответствии с техническими требованиями, предоставленными администратором системы - Украинскими специальными системами. В частности, был увеличен объем оперативной памяти и расширен объем дискового пространства серверного оборудования, было установлено дополнительное сетевое оборудование и проведена реконфигурация оборудования.

В НАПК отметили, что согласно договору между Нацагентством и ГП Украинские специальные системы, обеспечение администрирования Единого госреестра деклараций возложено на госпредприятие.

"В настоящее время ГП Украинские специальные системы не предоставило Национальному агентству информацию о причинах перебоев и предпринимаемых мерах по их устранению. Сейчас специалисты НАПК, ответственные за IT-направление, находятся в ГП Украинские специальные системы, чтобы выяснить эти вопросы", - добавили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что Единый государственный реестр электронныхдеклараций не работает уже неделю.

1 марта Кабинет министров создал рабочую группу для мониторинга системы электронного декларирования. "Есть предложение создать рабочую группу, чтобы в группе был секретариат Кабинета министров, Минюст, Госспецсвязи, Государственное агентство электронного управления, эксперты общественных организаций, чтобы мы провели экспресс-мониторинг системы и разработали план неотложных мер на случай, если будут форс-мажорные обстоятельства", - заявил на заседании правительства министр юстиции Павел Петренко.

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