"Арест" Яценюка говорит о полной деградации государства РФ - МИД

"Абсурдные обвинения в уголовных преступлениях" против экс-премьера не имеют "ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом", отметили в МИД

Решение суда города Ессентуки Ставропольского края России о так называемом заочном аресте экс-премьер-министра Арсения Яценюка является "очередным свидетельством полной деградации российской государственной системы". Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.



"Министерство иностранных дел Украины выражает свое возмущение решением о заочном осуждении украинского политического деятеля А.П. Яценюка (премьер-министра Украины в 2014-2016 гг.) в связи с тем, что "он 21 февраля 2017 года был объявлен российской стороной в международный розыск", - говорится в сообщении.



Как отметили в ведомстве, "абсурдные обвинения в уголовных преступлениях", которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют "ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом".



В МИД также назвали "решение" суда Ессентуков "очередным свидетельством полной деградации российской государственной системы", превратившей правосудие в "послушный инструмент юридического оправдания российской агрессии против Украины, в том числе путем преследований украинских политических деятелей и рядовых украинцев, десятки которых незаконно удерживаются в российских тюрьмах".



"МИД отмечает, что подобные судебные фарсы являются элементом гибридной войны, с помощью которого российская власть пытается отвлечь внимание от реальных преступлений, совершенных на территории Украины по приказам высшего политического и военного руководства РФ. Привлечение к ответственности виновных в совершении этих преступлений, в том числе за незаконную оккупацию части суверенной территории Украины и репрессии по этническому признаку, вторжение военных подразделений и поставки оружия, финансирование террористов, многочисленные жертвы и разрушения, является лишь делом времени", - говорится в сообщении.

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В связи с этим внешнеполитическое ведомство призвало мировое сообщество "усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии против Украины и восстановления уважения к основополагающим нормам и принципам международного права".

27 марта 2017 года Ессентукский городской суд РФ принял решение о "заочном аресте" Яценюка. Экс-премьеру предъявлены обвинения якобы в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, также ему вменяют ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление.



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