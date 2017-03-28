USAID остановил сотрудничество с НАПК - Рябошапка

Член НАПК считает, что это решение - последствие "нового закона"

Агентство США по международному развитию (USAID) остановило сотрудничество с Национальным агентством по предупреждению коррупции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член НАПК, бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

"Новый закон в действии. USAID остановил сотрудничество с НАПК", - написал он.

Агентство США по международному развитию - независимое агентство федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам. Основные направления работы агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в более чем 100 странах мира.

Вчера, 27 марта президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона о предотвращении коррупции, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации, а военные-контрактники и мобилизованные освобождаются от этой необходимости. Вместе с тем, президент якобы согласился с необходимостью убрать из закона "нормы с контрагентами и широким кругом общественных декларантов".

В Министерстве иностранных дел ФРГ считают, что закон, обязывающий гражданских активистов по борьбе с коррупцией декларировать свои доходы, "ведет в неправильном направлении".

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