Из Беларуси депортируют двух украинцев, еще один арестован

Украинских граждан сейчас содержат в центре изоляции правонарушителей в Минске

Из трех задержанных во время акций протеста в Минске украинцев одного арестовали, а двух других планируют депортировать. Об этом заявил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает ВВС Украина.

Белорусские власти привлекли одного из задержанных к административной ответственности за мелкое хулиганство, сказал дипломат.

Двух других, которых намерены депортировать, содержат в центре изоляции правонарушителей в Минске.

25 марта в Минске силовики разогнали оппозиционную акцию, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и Евросоюз. В Украине прошли акции солидарности с задержанными в белорусской столице.

Согласно сообщению Радио Свобода, арестованного украинца зовут Руслан Терещенко, он приговорен судом Ленинского района Минска к 15 суткам ареста.

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