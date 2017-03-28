Из Беларуси депортируют двух украинцев, еще один арестован
Из трех задержанных во время акций протеста в Минске украинцев одного арестовали, а двух других планируют депортировать. Об этом заявил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает ВВС Украина.
Белорусские власти привлекли одного из задержанных к административной ответственности за мелкое хулиганство, сказал дипломат.
Двух других, которых намерены депортировать, содержат в центре изоляции правонарушителей в Минске.
25 марта в Минске силовики разогнали оппозиционную акцию, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и Евросоюз. В Украине прошли акции солидарности с задержанными в белорусской столице.
Согласно сообщению Радио Свобода, арестованного украинца зовут Руслан Терещенко, он приговорен судом Ленинского района Минска к 15 суткам ареста.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:04
-
18:32
-
19:55
-
13:49
-
18:44