НАПК и USAID продолжают сотрудничество - Корчак

Глава НАПК Наталья Корчак опровергает слухи о том, что агентство USAID прекратило сотрудничество с Национальным агентством по предупреждению коррупции

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что продолжают сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом глава Наталья Корчак написала в Facebook.

"О сотрудничестве USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы. Мы не разрываем отношений", - говорится в сообщении.

Агентство США по международному развитию - независимое агентство федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам. Основные направления работы агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в более чем 100 странах мира.

28 марта 2017 года член НАПК, бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию остановило сотрудничество с НАПК.

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