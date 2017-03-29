НАПК и USAID продолжают сотрудничество - Корчак
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что продолжают сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом глава Наталья Корчак написала в Facebook.
"О сотрудничестве USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы. Мы не разрываем отношений", - говорится в сообщении.
Агентство США по международному развитию - независимое агентство федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам. Основные направления работы агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в более чем 100 странах мира.
28 марта 2017 года член НАПК, бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию остановило сотрудничество с НАПК.
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