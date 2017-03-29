Обстрел генконсульства Польши в Луцке квалифицирован как теракт

Ход расследования в уголовном производстве находится на особом контроле прокуратуры Волынской области

Обстрел генерального консульства Польши в Луцке квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

"Сведения об инциденте возле генконсульства внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по статье ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - отметили в прокувратиуре..

Ход расследования в уголовном производстве находится на особом контроле прокуратуры Волынской области.

Подследственность в указанном уголовном производстве определена за следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Сейчас проводятся мероприятия для установления обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые могут быть причастны к его совершению.

В прокуратуре отметили, что во время осмотра места происшествия изъяты металлические осколки, цилиндрический предмет, внешне похожий на хвостовик к реактивной гранате, желоб с осколочными повреждениями. Также изъят металлический предмет, внешне похожий на крышку тубуса от ручного противотанкового гранатомета.

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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.

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