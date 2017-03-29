Польша временно закрывает консульские учреждения в Украине
Польша временно закрывает все свои консульские учреждения в Украине. Однако помощь консулов гражданам Польши прекращена не будет. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на сайте польского посольства.
Согласно сообщению, после обстрела здания генконсульства Польши в Луцке посольство сразу направило соответствующую дипломатическую ноту в МИД.
МИД Польши вызвал посла Украины в Польше Андрея Дещицу, которого принял государственный секретарь ведомства Ян Дзедзичак.
"В ходе беседы вице-министр Дзедзичак выразил глубокую обеспокоенность и возмущение фактом обстрела генерального консульства Польши в Луцке. Он настойчиво требовал, чтобы украинская сторона осуществила решительные и немедленные действия с целью выявления и наказания исполнителей, а также обеспечила эффективную круглосуточную охрану польских дипломатически консульских учреждений, аккредитованных на территории Украины", - сказано в сообщении.
Дзедзичак сообщил, что, пока вышеназванные ожидания польской стороны не будут выполнены, все польские консульские учреждения в Украине будут закрыты.
Несмотря на закрытие консульских учреждений, консулы Польши будут оказывать необходимую помощь своим согражданам, сообщили в МИД.
После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.
Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой предложил включить польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для расследования обстрела. Национальная прокуратура Польши начала свое следствие по делу обстрела.
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