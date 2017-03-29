Минздрав объявил повторный конкурс на главврача Охматдета
Министерство здравоохранения объявило повторный открытый отбор на замещение вакантной должности главного врача национальной детской специализированной больницы Охматдет. Об этом говорится в объявлении на сайте Минздрава.
Документы можно подать до 27 апреля 2017 года. От кандидата требуется наличие полного высшего образования в сфере здравоохранения (кроме специальности фармация), наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет, свободное владение украинским языком и желательное знание английского языка.
21 марта 2017 года сообщалось, что ни один из четырех кандидатов не признан победителем в открытом отборе на должность главврача больницы Охматдет.
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