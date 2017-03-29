Минздрав объявил повторный конкурс на главврача Охматдета

Прием документов от потенциальных кандидатов будет длиться до 27 апреля 2017 года

Министерство здравоохранения объявило повторный открытый отбор на замещение вакантной должности главного врача национальной детской специализированной больницы Охматдет. Об этом говорится в объявлении на сайте Минздрава.

Документы можно подать до 27 апреля 2017 года. От кандидата требуется наличие полного высшего образования в сфере здравоохранения (кроме специальности фармация), наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет, свободное владение украинским языком и желательное знание английского языка.

21 марта 2017 года сообщалось, что ни один из четырех кандидатов не признан победителем в открытом отборе на должность главврача больницы Охматдет.

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