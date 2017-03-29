СБУ назвала основную версию расследования инцидента в Луцке

Ткачук сообщил, что рассматривается возможность совместного расследования нападения на генкольсульство с правоохранительными органами Польши

Основная версия при расследовании нападения на генкольсульство Польши в Луцке - теракт. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.

"Основная версия которую отрабатывают следователи правоохранительных органов - это теракт", - сказал он.

Ткачук также сообщил, что рассматривается возможность совместного расследования нападения на генкольсульство с правоохранительными органами Польши.

Также рассматривается версия хулиганства и месть за отказ в выдачи визы.

Читайте также: СБУ об обстреле консульства Польши: Почерк России видно издалека

После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.

29 марта президент Порошенко осудил ночной обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке, поручив правоохранителям в срочном порядке принять меры для расследования инцидента и установления виновных.

Читайте также: МВД усилило охрану дипломатических учреждений

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.