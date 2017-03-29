СБУ назвала основную версию расследования инцидента в Луцке
Основная версия при расследовании нападения на генкольсульство Польши в Луцке - теракт. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.
"Основная версия которую отрабатывают следователи правоохранительных органов - это теракт", - сказал он.
Ткачук также сообщил, что рассматривается возможность совместного расследования нападения на генкольсульство с правоохранительными органами Польши.
Также рассматривается версия хулиганства и месть за отказ в выдачи визы.
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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.
29 марта президент Порошенко осудил ночной обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке, поручив правоохранителям в срочном порядке принять меры для расследования инцидента и установления виновных.
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