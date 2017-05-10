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Трамп напомнил Лаврову: Россия ответственна за выполнение Минска

10.05.2017 22:35
Во время встречи с главой МИД РФ Трамп поднял вопрос конфликта в Украине и выразил готовность участвовать в его решении
Трамп напомнил Лаврову: Россия ответственна за выполнение Минска
Дональд Трамп и Сергей Лавров (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднял вопрос Украины, говорится в сообщении Белого дома.

"(Трамп) выразил готовность администрации продолжать участвовать в решении конфликта и подчеркнул, что Россия ответственна за полное выполнение минских договоренностей", - говорится в заявлении. 

Также Трамп подчеркнул необходимость работать вместе с Россией для прекращения конфликта в Сирии. 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с Лавровым заявил, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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