Трамп напомнил Лаврову: Россия ответственна за выполнение Минска

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднял вопрос Украины, говорится в сообщении Белого дома.

"(Трамп) выразил готовность администрации продолжать участвовать в решении конфликта и подчеркнул, что Россия ответственна за полное выполнение минских договоренностей", - говорится в заявлении.



Также Трамп подчеркнул необходимость работать вместе с Россией для прекращения конфликта в Сирии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с Лавровым заявил, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали.

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