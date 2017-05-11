Делегацию США пригласили воочию увидеть последствия агрессии РФ

Первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что конгрессменов пригласили в Донбасс, "чтобы собственными глазами увидеть последствия" гибридной войны

Украина пригласила конгрессменов - членов делегации Палаты представителей США, прибывшей на днях в Киев, посетить Донбасс, чтобы воочию убедиться в последствиях развязанной Россией войны. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.



"Мы пригласили наших американских партнеров посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия российской военной агрессии", - сообщила она, рассказывая об итогах встречи президента Петра Порошенко с делегатами.



По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса, ключевыми темами для обсуждения на встрече были вопросы безопасности - "ситуация в Донбассе в контексте российской военной агрессии, продление санкций против РФ до полного выполнения минских соглашений, ситуация с правами человека в аннексированном Крыму, где уничтожается все украинское и крымскотатарское".



Геращенко отметила, что Порошенко призвал конгрессменов ужесточить давление на государство-агрессор для решения гуманитарных проблем, в частности освобождения заложников.



Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина США - члена миссии ОБСЕ в результате подрыва автомобиля на мине во временно оккупированной части Луганской области, сообщила первый вице-спикер.

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"Также президент осудил последнюю позорную историю попыток сексуальных домогательств со стороны вооруженных боевиков к представительнице СММ ОБСЕ и призвал наших партнеров более жестко реагировать на все факты давления и шантажа против гражданских, невооруженных представителей наблюдательной миссии", - подчеркнула Геращенко.

10 мая сообщалось, что Порошенко обсудил с американскими конгрессменами усиление международных санкций против России.



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