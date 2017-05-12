Суд отказался арестовывать Мартыненко: жалобу САП отклонили

Суд отказался удовлетворить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения главному фигуранту громкого дела о ВостГОК

Апелляционный суд Киева не поменял предыдущее решение о взятии бывшего депутата Николая Мартыненко, главного фигуранта дела о хищениях на ВостГОК, на поруки его соратниками в Верховной Раде и Кабмине. Ход судебного заседания транслировал канал 112 Украина.

Это решение было принято сегодня, 12 мая, коллегией судей.

"Постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставить без изменений. Постановление обжалованию не подлежит", - заявил председательствующий судья.

Комментируя вердикт суда, Мартыненко заявил, что у него "нет эмоций от решения: ни хороших, ни плохих".

Специализированная антикоррупционная прокуратура пробовала обжаловать отказ суда арестовать экс-нардепа.

Обновляется...

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Вечером 20 апреля 2017 года экс-депутату Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении. НАБУ просило суд установить залог в размере 300 млн грн, однако соратники экс-нардепа из Кабмина и Рады взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету убытков на $17,28 млн. Народный фронт распространил видео с заявлением экс-нардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".

LIGA.net подготовила материал о том, за что взяли серого кардинала Народного фронта.

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