Украина получила безвизовый режим с ЕС: подписаны документы
Президент Европарламента Антонио Таяни и министр нацбезопасности председательствующей в Совете ЕС в 2017 году Мальты подписали в Страсбурге законодательно решение о безвизовом режиме для Украины. На торжественной церемонии присутствовали президент Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу визовой либерализации Мария Габриэль.
Через 20 дней после того, как подписанный сегодня документ будет опубликован в официальном журнале ЕС, отмена виз вступит в силу.
Отправиться в страны Евросоюза без необходимости показывать на границе визу можно будет уже 11 июня. Это подтвердили и в Европарламенте.
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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это сделал и Совет ЕС.
Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.
Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.
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