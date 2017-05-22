Трамп предлагает заменить военную помощь Украине кредитом - WSJ

Администрация США предлагает Конгрессу лишить десятки стран мира безвозмездной помощи на оборонные нужды на общую сумму $1 млрд

Президент США Дональд Трамп на этой неделе намерен предложить Конгрессу заменить военную помощь ряду иностранных государств кредитами. В случае одобрения парламентом десятки стран мира, в том числе Украина, будут лишены безвозмездной помощи на оборонные нужды на общую сумму $1 млрд, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Госдепартамента.



Согласно служебной записке внешнеполитического ведомства США, кроме Украины, изменения могут коснуться также Пакистана, Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин и Вьетнама.



В то же время WSJ сообщает, что в бюджете США на 2018 год будут сохранены дотации на оборонные нужды Израиля ($3,1 млрд), Египта (около $1,3 млрд) и Иордании (около $350 млн). Военная помощь Пакистану будет сокращена с $265 млн до $100 млн.



Как отмечается в служебной записке Госдепа, американские чиновники считают, что без такой помощи страны-партнеры, вероятнее всего, "либо не будут развивать/поддерживать (оборонный) потенциал, либо же обратятся к другим государствам (например, к России, Китаю) с просьбой о помощи".



Также во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что подавляющее большинство стран либо не захотят брать предлагаемые администрацией Трампа кредиты, либо не будут соответствовать критериям.

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Кроме того, в Госдепартаменте полагают, что отказ США от программы военной помощи скажется на способности Украины развертывать противоминометные радары, являющиеся "важным вопросом" в борьбе против поддерживаемых Россией боевиков, пишет издание.

5 мая 2017 года сообщалось, что Трамп утвердил консолидированный проект государственного бюджета в размере $1,1 трлн на 2017-й финансовый год, предусматривающий, в частности, не менее $560,465 млн Украине, а также $150 млн в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности.



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