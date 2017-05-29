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Защита Януковича просит вернуть дело в военную прокуратуру

29.05.2017 16:17
Адвокаты экс-диктатора Виктора Януковича заявили, что обвинительный акт был составлен незаконно и их подзащитный не получил статус подозреваемого
Защита Януковича просит вернуть дело в военную прокуратуру

Защита беглого экс-диктатора Виктора Януковича просит вернуть дело о госизмене в военную прокуратуру и не рассматривать его по сути. Такое заявление сделал адвокат Игорь Федоренко, передает корреспондент LIGA.net.

"Отсутствуют основания для рассмотрения обвинительного акта в суде. Мы продаем ходатайство о возвращении обвинительного акта", - сказал он.

По словам Федоренко, обвинительный акт был составлен незаконно - лицу, которое еще не получило статус подозреваемого.

Адвокат  пояснил, что ни сообщение о подозрении, ни памятки о процессуальных правах Януковичу не вручены.

"То есть Виктор Янукович не получил статус подозреваемого", - уточнил он.

Перед этим суд несколько раз пытался выяснить позицию защиты по поводу рассмотрения дела по сути, специального судебного производства и суда присяжных для Януковича. 

Однако адвокаты избегали прямого ответа на этот вопрос, то ходатайствуя о переносе заседания, то подавая многочисленные жалобы. 

"Оболонский районный суд в пятый раз пытается выяснить вашу позицию", - сказал, не выдержав судья Владислав Девятко. 

В результате адвокаты объявили, что обвинительный акт не соответствует нормам УПК.

"Он подлежит возвращению прокурору" - подчеркнул Федоренко. 

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28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

14 марта прокуратура передала в суд обвинительный акт против Януковича. Его подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Ранее в ходе заседания адвокаты Януковича заявили, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы имеет возможность влиять на работу суда из-за наличия дисциплинарного дела против председательствующего судьи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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