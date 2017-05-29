Защита Януковича просит вернуть дело в военную прокуратуру

Адвокаты экс-диктатора Виктора Януковича заявили, что обвинительный акт был составлен незаконно и их подзащитный не получил статус подозреваемого

Защита беглого экс-диктатора Виктора Януковича просит вернуть дело о госизмене в военную прокуратуру и не рассматривать его по сути. Такое заявление сделал адвокат Игорь Федоренко, передает корреспондент LIGA.net.

"Отсутствуют основания для рассмотрения обвинительного акта в суде. Мы продаем ходатайство о возвращении обвинительного акта", - сказал он.

По словам Федоренко, обвинительный акт был составлен незаконно - лицу, которое еще не получило статус подозреваемого.

Адвокат пояснил, что ни сообщение о подозрении, ни памятки о процессуальных правах Януковичу не вручены.

"То есть Виктор Янукович не получил статус подозреваемого", - уточнил он.



