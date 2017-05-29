Чехия выступает за сохранение санкций против России - Полторак

Глава чешского Минобороны в ходе переговоров с украинским коллегой также заявил о непризнании Прагой власти РФ над временно аннексированным Крымом

Министр обороны Чехии Мартин Стропницкий в ходе сегодняшней встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком в Киеве озвучил позицию официальной Праги о необходимости продления санкций против страны-агрессора России. Об этом сам Полторак сообщил журналистам на брифинге по итогам переговоров.



"Я хотел бы поблагодарить Мартина Стропницкого за четкую позицию касательно агрессии РФ против Украины - четкую позицию о необходимости продления санкций против России, четкую позицию, что Чешская Республика никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию Донецка и Луганска", - сказал он.



Полторак отметил, что в ходе его переговоров с главой чешского Минобороны были рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией в мире в сфере безопасности и войной в Донбассе.

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"Я проинформировал своего коллегу о событиях, произошедших, в том числе, в последнее время, о состоянии выполнения минских договоренностей и высоком уровне нарушения их Российской Федерацией и террористическими группировками", - подчеркнул министр.

27 мая 2017 года лидеры стран Большой семерки утвердили совместное заявление, в котором отметили готовность принимать дополнительные меры для того, чтобы заставить Россию выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений.



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