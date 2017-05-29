В России директору украинской библиотеки хотят дать 5 лет условно

Бывшего директора украинской библиотеки в Москве обвиняют в "разжигании национальной ненависти и вражды"

Гособвинение РФ просит приговорить бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к пяти годам заключения условно. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

"Прошу признать Шарину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", - сказала российский прокурор Людмила Баландина.

Заседание проходит в Мещанском суде Москвы. Сегодня в дебатах с заключительной речью выступит подсудимая, после чего судья удалится для вынесения приговора.

Директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину задержали в октябре 2015 года по подозрению в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. С 30 октября 2015 года она находится под домашним арестом. В отношении директора библиотеки открыли уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает.

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