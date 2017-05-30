САП вручила обвинения фигурантам дела Онищенко
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили обвинительные акты восьмерым подозреваемым по газовому делу беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
Во вторник, 30 мая, обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути.
Обвиняемым инкриминируют участие в преступной организации созданной Онищенко; участие в преступлениях этой организации; легализация доходов, полученных преступным путем; злоупотребление полномочиями; отчуждение имущества и прочее.
Также сообщается, что в качестве организатора в обвинительном акте указан В.М. Постный.
На очереди еще девять подозреваемых, в том числе и Онищенко. Они находятся в розыске и в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании.
3 мая международная организация уголовной полиции - Интерпол - отказалась объявлять в розыск Онищенко.
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