Насиров просит НАБУ отпустить его на лечение в США

Отстраненный глава ГФС подал ходатайство в НАБУ с просьбой вернуть ему загранпаспорт для выезда за границу на лечение

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал ходатайство в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой вернуть ему загранпаспорт для выезда на лечение в США. Об этом сообщают журналисты ТСН.

Ранее Насирову сделали операцию в Центре эндокринной хирургии, соответствующее документальное подтверждение операции, по словам журналистов, им предоставили, однако показать его они не могут по этическим соображениям.

Насиров утверждает, что нуждается в дальнейшем лечении за границей. Принять его согласился Национальный институт диабета США, где Насиров пройдет курс лечения бесплатно.

Хирург, оперировавший Насирова, Александр Ларин подтвердил, что его пациент нуждается в дальнейшей терапии, однако в Украине провести ее невозможно из-за отсутствия нужных препаратов.

Как сообщают журналисты, в НАБУ уже дважды отказали Насирову в разрешении на выезд, однако официально ситуацию не комментируют.

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