Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС
Верхней палатой парламента Нидерландов сегодня, 30 мая, принят закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Таким образом, последняя страна ЕС поддержала этот международный договор по углублению политической, торговой, культурной интеграции между Украиной и объединением, а также по укреплению безопасности.
"За" проголосовало почти две трети сессионного зала. Всего в Сенате Нидерландов 75 членов.
Ранее законопроект одобрила нижняя палата голландского парламента.
Теперь документ о ратификации соглашения должно утвердить правительство страны, после чего он попадет на подпись к королю Нидерландов Виллему-Александру.
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6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах большинство граждан проголосовали против ратификации соглашения Украина-ЕС. Отреагировав на результаты народного волеизъявления, власти страны заявили о необходимости поиска компромисса между пожеланиями голландцев и внешнеполитическим курсом ЕС.
Незадолго до Нового года в Брюсселе согласились на высказанные Амстердамом корректировки и предложения по процедуре ратификации.
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