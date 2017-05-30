Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Последняя страна Евросоюза согласилась, что затягивать дальше с началом процесса нельзя. Документ еще должен заверить подписью король Нидерландов.

Верхней палатой парламента Нидерландов сегодня, 30 мая, принят закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Таким образом, последняя страна ЕС поддержала этот международный договор по углублению политической, торговой, культурной интеграции между Украиной и объединением, а также по укреплению безопасности.

"За" проголосовало почти две трети сессионного зала. Всего в Сенате Нидерландов 75 членов.

Ранее законопроект одобрила нижняя палата голландского парламента.

Теперь документ о ратификации соглашения должно утвердить правительство страны, после чего он попадет на подпись к королю Нидерландов Виллему-Александру.

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6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах большинство граждан проголосовали против ратификации соглашения Украина-ЕС. Отреагировав на результаты народного волеизъявления, власти страны заявили о необходимости поиска компромисса между пожеланиями голландцев и внешнеполитическим курсом ЕС.

Незадолго до Нового года в Брюсселе согласились на высказанные Амстердамом корректировки и предложения по процедуре ратификации.

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