Путин понимает только язык силы - глава ПА НАТО

Изменения вектора внешнеполитического курса Москвы ждать не стоит как минимум до избрания нового российского президента, считает Паоло Алли

С путинской Россией, которая не гнушается использовать военную силу против других государств, нужно налаживать политический диалог, в основе которого лежит "язык силы". Такое мнение выразил в Праге президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, пишет Европравда.

Представитель Альянса убежден, что для эффективного диалога с Москвой членам НАТО следует использовать в качестве аргумента силу блока.

"Диалог с Россией также должен базироваться на силе, поскольку Путин не понимает другого языка", - подчеркнул он.

Алли уверен, что пока Владимир Путин остается во главе России, нет надежд на перемены в "российском подходе". "К сожалению, это не изменится как минимум до избрания нового президента РФ", - заявил он.

При этом президент ПА НАТО уточнил, что выразил личное мнение, а не официальную позицию Альянса.





Фото: пресс-служба ПА НАТО

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