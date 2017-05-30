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Путин понимает только язык силы - глава ПА НАТО

30.05.2017 14:40
Изменения вектора внешнеполитического курса Москвы ждать не стоит как минимум до избрания нового российского президента, считает Паоло Алли
Путин понимает только язык силы - глава ПА НАТО
Паоло Алли (фото - nato-pa.int)

С путинской Россией, которая не гнушается использовать военную силу против других государств, нужно налаживать политический диалог, в основе которого лежит "язык силы". Такое мнение выразил в Праге президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, пишет Европравда.

Представитель Альянса убежден, что для эффективного диалога с Москвой членам НАТО следует использовать в качестве аргумента силу блока.

"Диалог с Россией также должен базироваться на силе, поскольку Путин не понимает другого языка", - подчеркнул он.

Алли уверен, что пока Владимир Путин остается во главе России, нет надежд на перемены в "российском подходе". "К сожалению, это не изменится как минимум до избрания нового президента РФ", - заявил он.

При этом президент ПА НАТО уточнил, что выразил личное мнение, а не официальную позицию Альянса.


Фото: пресс-служба ПА НАТО

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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