Украина в ПА НАТО добивается объединения усилий по деоккупации

Украинская делегация в ассамблее Альянса намерена добиваться объединения усилий представителей стран, которые потеряли территории при оккупации

Завершился визит в Тбилиси, где проходила весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО и международная конференция Украина-Грузия-НАТО по актуальным вопросам углубления сотрудничества. Об этом у себя в Facebook cообщила народный депутат от БПП Ирина Фриз.

По ее словам, украинская делегация в ПА НАТО намерена добиваться объединения усилий делегаций стран, которые потеряли территории в результате оккупации.

"Убеждена, что совместными усилиями мы сможем более эффективно отстаивать территориальную целостность наших государств. Мы должны остановить ползучую оккупацию наших территорий и внешнее стимулирование сепаратизма со стороны агрессора номер один в мире - РФ", - отметила Фриз.

Для Украины вопрос территориальной целостности Грузии остается вне дискуссий.

29 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что путинская Россия представляет угрозу номер один для глобальной безопасности всего мир.

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